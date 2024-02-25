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25 февраля, 11:00

Маринин усомнился в участии россиян в Олимпиаде: «Люди в окопах кладут жизни, а тут вопрос, поедут ли в Париж»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Максим Маринин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион, фигурист Максим Маринин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение об участии российских спортсменов в Играх в Париже.

— Честно, сначала я думал, что каждый решает сам, ехать или не ехать. Давайте я попробую сейчас сформулировать свои ощущения.

В принципе для спортсмена это не то чтобы рядовые соревнования, но это один из стартов, который просто проводится раз в четыре года. Что делает Олимпиаду крутой? Освещение СМИ. Мировой праздник спорта, куда приезжали и чувствовали единение. Сейчас этого ничего нет. И в принципе из спортсменов делают героев журналисты. То, как человек ведет репортаж, сильно влияет.

Делегации у нас нет. Соответственно, если возникают проблемы — кто будет за тебя бегать, апелляции подавать и так далее? Сам спортсмен будет делать? Нет.

— Подождите, а как же мечта? Не мечтает какой-нибудь тхэквондист из небольшого города поехать на Олимпиаду?

— Ну а кто об этом узнает, что он съездил?

— Он сам.

— Если это для него важно... Не знаю, по-моему, это как галочку в голове поставить — «я выступил на Олимпиаде». Ну хорошо, выиграл он Олимпиаду. Мы приезжали, нас встречали на высшем уровне. Туда съездим, там поздравят. Это все муссировалось, освещалось СМИ, имело продолжение со спортивной точки зрения, кто-то перешел в шоу выступать. Если самоцель поставить галочку в голове, что я там был, то... а какую страну ты представлял? Очень сложный морально-этический вопрос. Давайте откровенно — кто-то в окопах жизни кладет, грубо говоря, а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду. Как вам объяснить... Это про цену вопроса, твоего внутреннего выбора. Ты свое личное ставишь во главу угла или же ты задумываешься, кем ты будешь, когда приедешь, — сказал Маринин.

Татьяна Тотьмянина и&nbsp;Максим Маринин. «Люди в окопах жизни кладут — а тут вопрос, поеду ли я на Олимпиаду». Чемпион Турина — о дебатах по участию россиян в Париже-2024

Олимпиада
Максим Маринин
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