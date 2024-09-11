ОКР планирует направить сэкономленные на Олимпиаде-2024 средства в детский спорт

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сэкономленные на Олимпийских играх в Париже средства будут направлены в том числе на развитие детского спорта.

«Мы детям готовим все наши лучшие предложения, тем более средства у нас есть, мы, можно сказать, к счастью, пропустили Олимпийские игры в Париже, средства аккумулировали, их будем вкладывать в наших детей, дети — это наше будущее», — цитирует Позднякова ТАСС.

Глава ОКР привел в пример проект «Олимпийский резерв — детям лучшее», который, по его словам, затронет практически все олимпийские дисциплины.

В феврале 2022 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте 2023-го МОК разрешил допускать к международным турнирам тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

На Олимпиаде-2024 выступили 15 россиян в нейтральном статусе. Они не принимали участия в церемониях открытия и закрытия соревнований.