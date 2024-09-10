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В ICF отправили апелляцию на решение о лишении каноиста Петрова золота чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) направила апелляцию в Международную федерацию каноэ (ICF) на решение об отмене победного результата российского каноиста Захара Петрова на чемпионате мира в Узбекистане.

Об этом рассказала генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

«Апелляция по Захару Петрову направлена в Международную федерацию каноэ», — цитирует Исхакову ТАСС.

Петров одержал победу в заезде каноэ-одиночек на 500 метров, однако позже у него отобрали золото из-за того, что он вывалился из лодки на финише дистанции.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ состоялся в Самарканде (Узбекистан) с 23 по 25 августа.

Источник: ТАСС
Захар Петров
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