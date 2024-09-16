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Париж-2024

Сегодня, 16:00

Участница Олимпиады Бладцева рассказала о состоянии тренировочного зала: «Места мало, бьемся головой в потолок»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Анжела Бладцева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская батутистка Анжела Бладцева, занявшая пятое место на Олимпиаде-2024, по приглашению «СЭ» стала гостьей контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. В интервью Бладцева рассказала о проблемах в своем тренировочном зале.

— У нас в принципе в основном тренировочном зале есть сложности с условиями. Места мало, не хватает его для разминки — смен много, не один тренер в зале работает. Чуть ли не друг по другу ходим. Низкие потолки, я до него долетаю, на всякий случай руку над собой держу. (смеется). А парни и головой иногда бьются. Пытаемся выбить улучшение условий, но идет тяжело. Надеюсь, на нас обратят внимание, — сказала Бладцева.

Анжела Бладцева на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Героиня Олимпиады-2024 сходила на фигурное катание по приглашению «СЭ». Аналитика от Анжелы Бладцевой

Олимпиада
Анжела Бладцева
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