Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Р§Рњ 2022
Главная
Олимпиада
Париж-2024

12 декабря, 15:38

В ВФП отреагировали на заявление Олимпийского комитета США: «После саммита МОК такое действие предполагалось»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Олимпийский комитет США выступает за участие россиян в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Решение по участию принимает не Олимпийский комитет США. Думаю, не стоит сейчас обращать на это все внимание, но в развитии сегодняшней ситуации это вполне предсказуемый ход. Президент Олимпийского комитета Томас Бах должен сделать соответсвующее заявление по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх и в каком виде. После саммита МОК такое действие предполагалось. Будем дальше смотреть, в каком виде это предполагает МОК», — сказал Сальников «СЭ».

Сегодня, 12 декабря, Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде в Париже без флага.

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Олимпиада
Владимир Сальников
6
0
Читайте также
Разборки вокруг трансляций лыжного Кубка России продолжаются. Что происходит?
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В МИД РФ отреагировали на призыв Олимпийского комитета США: «Мы отстаиваем истинные олимпийские принципы»

В ФСГР назвали дедлайн возвращения на международную арену для участия в Олимпиаде-2024
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости