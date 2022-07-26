Поздняков заявил, что ОКР ведет работу по обеспечению возможности отбора россиян на Олимпиаду-2024

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что организация ведет работу по обеспечению возможности квалификации российских спортсменов на Олимпиаду-2024.

«Ровно через два года в Париже стартуют Олимпийские игры. Несмотря на все обстоятельства, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведем работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», — написал у себя в Telegram-канале Поздняков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Ряд международных федераций отстранили россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой, а также отменили проведение соревнований на территории России. Некоторые федерации допустили российских спортсменов к выступлениям в нейтральном статусе.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.