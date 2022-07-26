Трефилов назвал слоган Олимпиады-2024 в Париже издевательским по отношению к России

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал слоган Олимпиады-2024 издевательским по отношению к России.

Вчера, 25 июля, стало известно, что слоганом Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции станет фраза «Игры, открытые для всех».

«Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу», — приводит РИА «Новости» слова Трефилова.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Паралимпиада-2024 состоится там же с 28 августа по 8 сентября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Сегодня, 26 июля, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация ведет работу по обеспечению возможности участия в квалификации на Олимпиаду-2024 для российских спортсменов.