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Поздняков заявил, что ОКР пытается вернуть международные организации на курс созидания и прогресса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о взаимодействии с международными спортивными организациями.

По словам Позднякова, ОКР продолжает сотрудничать с международными организациями, несмотря на все более радикальную политизацию.

«Общая задача сейчас — сохранить и приумножить традиции российского спорта и максимально способствовать возвращению международных структур на курс созидания и прогресса», — приводит слова Позднякова ТАСС.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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