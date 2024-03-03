Поздняков сомневается, что российские спортсмены ради Олимпийских игр пойдут на нарушение закона

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает дискриминационными условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Мое личное убеждение, что все соревнования, включая Олимпийские игры, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам. На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части», — приводит ТАСС слова Позднякова.

По его мнению, российские атлеты, чтобы следовать законам РФ, могут отказаться от подписания документа, которого требует МОК для допуска на Игры.

«Безусловно, подписание документа [российскими спортсменами] для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», — добавил президент ОКР.

Ранее Поздняков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета ОКР.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.