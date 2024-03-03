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3 марта, 14:19

Поздняков сомневается, что российские спортсмены ради Олимпийских игр пойдут на нарушение закона

Алина Савинова
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает дискриминационными условия Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Мое личное убеждение, что все соревнования, включая Олимпийские игры, должны проходить на недискриминационных условиях для всех спортсменов. В соответствии с Олимпийской хартией должны быть исключены любые преследования по полу, вероисповеданию и, безусловно, по политическим взглядам. На сегодняшний день МОК грубо игнорирует Олимпийскую хартию в этой части», — приводит ТАСС слова Позднякова.

По его мнению, российские атлеты, чтобы следовать законам РФ, могут отказаться от подписания документа, которого требует МОК для допуска на Игры.

«Безусловно, подписание документа [российскими спортсменами] для участия в Олимпийских играх, которого требует МОК, сопряжено с возможным нарушением российского законодательства. Не уверен, что в таком случае наши спортсмены будут его подписывать», — добавил президент ОКР.

Ранее Поздняков заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже будет обсуждаться на заседании исполнительного комитета ОКР.

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8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Источник: ТАСС
Станислав Поздняков
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