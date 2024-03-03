Тарасова — об Олимпийских играх: «Я воспринимаю их как праздник»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ» о том, как воспринимает Олимпийские игры.

«Я помню другие ситуации, когда наши все выигрывали, у нас было хорошее настроение, потрясающее. И готовились ради Олимпиады. Это совершенно отдельное соревнование, его нельзя сравнить ни с каким чемпионатом мира, ни с Европой тем более. Это лучшее, самое большое соревнование. Я воспринимаю Олимпиаду как праздник», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.