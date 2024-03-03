Во Франции назвали «позором» условия проживания в олимпийской деревне

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что думает об условиях в олимпийской деревне, построенной для Игр 2024 года в Париже.

«Никакого кондиционирования воздуха. 90 процентов времени в помещениях будет максимум 28 градусов. Атлетам будет выдано 8,2 тысячи вентиляторов. В комнатах площадью 12 квадратных метров будет по два атлета, а санузел — на четыре человека. Кровати будут из картона, а матрасы — из переработанной лески. Какой позор! Цель — еще раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!» — написал Филиппо в соцсетях.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.