Во Франции назвали «позором» условия проживания в олимпийской деревне
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что думает об условиях в олимпийской деревне, построенной для Игр 2024 года в Париже.
«Никакого кондиционирования воздуха. 90 процентов времени в помещениях будет максимум 28 градусов. Атлетам будет выдано 8,2 тысячи вентиляторов. В комнатах площадью 12 квадратных метров будет по два атлета, а санузел — на четыре человека. Кровати будут из картона, а матрасы — из переработанной лески. Какой позор! Цель — еще раз унизить и оскорбить Францию на весь мир!» — написал Филиппо в соцсетях.
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Столица Франции ранее принимала у себя летние Игры 1900 и 1924 годов.
8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Российские и белорусские команды не будут участвовать в Играх. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.
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