Матыцин: «Подписание каких-либо деклараций — недопустимо. Большинство стран поддерживают нашу позицию»

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал недопустимыми требования о подписании российскими спортсменами деклараций для участия в международных соревнованиях.

«Требования федераций подписать какие-либо декларации — недопустимы. Совместно с ОКР и нашими спортивными федерациями мы проводим работу по поиску решений. Видим, что большинство стран поддерживают нашу позицию. В рамках Игр будущего мы встречались с коллегами из разных стран, видим понимание и поддержку в этом вопросе», — сказал Матыцин.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.