Матыцин: «Продолжаем подготовку к международным соревнованиям, несмотря на дискриминационные ограничения»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены продолжают подготовку к международным соревнованиям.

«Россия всегда выступала за чистые и честные состязания, за укрепление мира через спорт. Мы продолжаем подготовку спортсменов к международным соревнованиям, несмотря на дискриминационные ограничения. Уверен, что вскоре количество соревнований с участием россиян будет расти. Мы видим, как просела зрелищность без российских спортсменов», — сказал Матыцин.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.