НОК Белоруссии известно о четырех атлетах, завоевавших лицензии на Олимпиаду-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии рассказал, сколько белорусских спортсменов получили лицензии для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Нам известно о четырех спортсменах, завоевавших олимпийские лицензии», — приводит ТАСС слова представителя НОК.

В НОК назвали имена этих спортсменов. На Играх-2024 на данный момент смогут выступить представитель греко-римской борьбы Абубакар Хаслаханов и женской борьбы Ванесса Колодинская. Также лицензии получили член команды по академической гребле Евгений Золотой и пловчиха Анастасия Шкурдай.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.