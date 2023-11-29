МОК и спортивные федерации будут проверять россиян по критериям допуска к Играм-2024

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс объявил, что МОК и спортивные федерации будут проверять российских спортсменов на соответствие критериям допуска до старта Олимпийских игр-2024 в Париже и во время них.

«По поводу атлетов, которые проверяются федерациями [на соответствие критериям], мы также делаем соответствующие запросы и собираем информацию. Этот процесс будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр», — приводит слова Адамса РИА Новости.

Также предствитель МОК снова сказал, что организация примет решение по допуску на Игры, когда «наступит правильный момент». Адамса не смог назвать дедлайн, так как, по его словам, ситуация все время меняется.