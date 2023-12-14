Мамиашвили о заявлении МОК по квотам: «Окончательного решения нет. Кто знает, что у них в голове?»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о видах спорта, в которых российские спортсмены смогут поехать на Олимпиаду-2024.

В пресс-службе МОК сообщили «РБК Спорт», что российские и белорусские спортсмены завоевали 11 квот в таких видах спорта, как борьба, велоспорт, гребля и плавание.

«Окончательного решения нет. Мало того, мы не знаем, какие будут озвучены условия, при которых спортсмены в нейтральном статусе смогут участвовать в Олимпийских играх. Отбор у нас только начался, впереди два международных старта, на которых будут разыграны лицензии на Олимпийские игры. Кто знает, что в голове у МОК? Какие приказы они еще получат? Может, им надо будет, чтобы спортсмены не разговаривали на русском языке. Пока идем так, как есть», — сказал Мамиашвили «СЭ».

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.