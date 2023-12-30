Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева ответила на вопрос «СЭ», что ждет от российского спорта в 2024 году.

«От 2024 года жду возвращения наших спортсменов в большой спорт. Впереди Олимпиада в Париже, и я бы очень хотела, чтобы наша страна выступила в полном и сильнейшем составе во всех видах спорта! Мы ждем побед Рублева и Медведева на турнирах Большого шлема, защиты чемпионского пояса Ислама Махачева, очередного золота Заурбека Сидакова и побед Яна Непомнящего! Мы всегда ждем только победы, иначе никак — страна у нас такая! С Новым годом и пусть он будет полон побед», — сказала Лопырева «СЭ».

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Но спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанные с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.