Колобков считает, что Бах должен жестко отреагировать на выступление 35 стран против России на Олимпиаде-2024

Экс-министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление министра спорта Литвы Юргите Шюгждинене о выступлении 35 стран против допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 в Париже.

«Давайте скажем сразу, это называется вмешательством государства в дела общественных организаций. По сути дела, это то, о чем вчера говорил Томас Бах в обращении к Министру спорта Украины. Это прямое вмешательство политики в спорт. Мое мнение, наверное, президент МОК должен на это жестко реагировать. Если он на это не отреагирует, мы все будем понимать, что олимпийское движение представляет собой сейчас, которое должно в принципе объединять спортсменов, страны. Посмотрим, как на это отреагируют, как говорят, наши западные партнеры», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в предстоящих Олимпийских играх-2024 в Париже только в нейтральном статусе.