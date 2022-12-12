В ФСГР назвали дедлайн возвращения на международную арену для участия в Олимпиаде-2024

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов в комментарии для «СЭ» рассказал о сроках возвращения России на международную арену для участия в Олимпийских играх 2024 года.

«В гимнастику мы должны вернуться до апреля следующего года. Чтобы мы прошли чемпионат Европы и чемпионат мира. Тогда мы сможем нормально претендовать на олимпийскую квалификацию. Там есть разные решения — можно уайлд-кард получить. Важно, чтобы это произошло в течение 2023 года. Мы ждем. Если это случится, будет здорово», — сказал Титов «СЭ».

В конце февраля МОК в качестве защитных мер рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.