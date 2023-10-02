Родионенко заявила, что ни одна медаль не стоит предательства родины

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отвечая на вопрос о выплатах за медали, которые российские спортсмены могут завоевать на Олимпиаде в нейтральном статусе, заявила, что на таких условиях гимнасты на Игры не поедут.

«Ни одна медаль не стоит предательства родины. Никто из сборной по спортивной гимнастике не поедет на таких условиях. Если найдутся такие гимнасты, которые рядом со сборной не стоят, и они захотят поехать, то кого они будут представлять? И какие медали они смогут заработать, если они не могут конкурировать с ребятами из основы? Кто таких будет финансировать? Неизвестно. В нашем виде спорта платить за медали будет некому, никто туда не поедет на таких условиях. Как условный Никита Нагорный сможет потом смотреть всем в глаза после участие на таких условиях, даже если он получит медаль?» — приводит слова Родионенко Sport24.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Кроме того, МОК запретил России финансировать спортсменов, которые будут выступать под нейтральным флагом.