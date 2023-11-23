Олимпиада
Париж-2024
Новости Статьи Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:28

Гендиректор ОКР считает, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Getty Images

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев считает, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады.

В марте исполком МОК рекомендовал допускать до международных соревнований тех спортсменов из России, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендации не касаются командных видов спорта.

МОК еще не принял окончательного решения о том, будут ли допущены россияне до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Мы предполагали, что ситуация будет развиваться так, мы начинаем готовиться к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридически МОК о допуске на эти Игры решений не принял. Второе — мы считаем, что США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, но себе они могут позволить все. Яркий пример — ассоциация тихоокеанского сотрудничества, куда официально приехала российская делегация. Американцы всегда хотят выиграть у русских, мы на это надеемся, надо к этому готовиться», — приводит ТАСС слова Сенглеева.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
ОКР
Читайте также
Возвращение Бивола и Уайлдера, Джошуа против стойкого шведа: вся информация о турнире боксеров в Саудовской Аравии
Мальдини признался, что хотел пригласить в «Милан» Месси
Девять эвакуированных из сектора Газа человек были госпитализированы
В Израиле заявили о нескольких этапах освобождения заложников в секторе Газа
ФБР завершило расследование взрыва машины на мосту между США и Канадой
Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 50 артиллерийских позиций ВСУ
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Гендиректор ОКР: «Санкции стали для международных федераций источником дохода»
ВАДА подало запрос в спортивный арбитражный суд по делу РУСАДА
Тренер российских гандболисток: «Выбор соперников для товарищеских матчей для нас болезненный вопрос»
В ФГР надеются, что российским командам дадут возможность выступать на международной арене
Матыцин: «Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта»
Чигирева: «Команду Израиля МОК защищает. На Россию эти правила не распространяются почему-то»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюдоистка Курбонмамадова: «На данный момент цель — Игры в Париже»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости