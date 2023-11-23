Гендиректор ОКР считает, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев считает, что российские спортсмены пропустят две ближайшие Олимпиады.

В марте исполком МОК рекомендовал допускать до международных соревнований тех спортсменов из России, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендации не касаются командных видов спорта.

МОК еще не принял окончательного решения о том, будут ли допущены россияне до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Мы предполагали, что ситуация будет развиваться так, мы начинаем готовиться к играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Юридически МОК о допуске на эти Игры решений не принял. Второе — мы считаем, что США не дадут своим союзникам принять нас в Париже и Милане, но себе они могут позволить все. Яркий пример — ассоциация тихоокеанского сотрудничества, куда официально приехала российская делегация. Американцы всегда хотят выиграть у русских, мы на это надеемся, надо к этому готовиться», — приводит ТАСС слова Сенглеева.

Летняя Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.