Тарасова о том, что у россиян требуют 500 тысяч рублей за нейтральный статус: «Откуда у спортсменов такие деньги? Безобразие»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что международные федерации берут до 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей) за проверку россиян для допуска к соревнованиям в нейтральном статусе.

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что Международная федерация спортивного скалолазания требует такую сумму за проверку спортсмена, чтобы впоследствии решить, выдавать ли ему нейтральный статус.

«Откуда у спортсменов такие большие деньги? Пройти проверку — это одно, а деньги где взять-то? Участие в Олимпиаде — бесплатное. Это безобразие! Но каких-то советов, стоит ли соглашаться спортсменам на это или нет, я не могу давать.

Думаю, нас допустят до Олимпиады. Пожизненно нас не могут дисквалифицировать, это несправедливо. Это, получается, за отмену дисквалификации международные федерации просят по 500 тысяч. Что это такое вообще? Мы готовимся к Олимпиаде. Не будет ее — проведем свои серьезные соревнования в эти же сроки. С хорошим гонораром. Своих не бросаем!» — сказала Тарасова «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, если они не связаны с военными структурами стран.