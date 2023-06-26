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Башмет заявил, что музыка Чайковского не должна заменять гимн России на Олимпиаде

Алина Савинова
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Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет считает, что музыка Петра Чайковского не должна заменять гимн России на Олимпийских играх.

«Несмотря на то что музыка Петра Ильича самая красивая и лучшая, это [гимн] все-таки госзнак. Гимн должен быть гимном, и он должен быть [у сборной], а музыка Чайковского — это душа, она выше гимна», — приводит ТАСС слова Башмета.

Фрагмент из Первого концерта Чайковского звучал на награждении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио и Пекине.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18116713
Олимпиада
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