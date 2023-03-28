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Сегодня, 18:28

Батыршина шокирована тем, что на заседании исполкома МОК не обсуждался вопрос возвращения россиян на турниры

Алина Савинова
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о заявлениях глава Международного олимпийского комитета Томаса Баха по итогам исполкома МОК.

«Я смотрела информацию, ждала, что именно сегодня будут обсуждать возвращение российских и белорусских спортсменов. И, конечно, это шок: оказывается, ничего не обсуждали. Это очень странно. Я так ждала этого результата. Не понимаю, что происходит. Может, в очередной раз надавили на Томаса Баха, и он решил эту тему не поднимать вообще. С одной стороны, это, возможно, и хорошо: сказали бы «нет», и мы бы совсем расстроились. А так, еще есть шанс, Бах же не сказал, что вообще не будут обсуждать. Время есть, и надежда остается. Но все это очень странно и непонятно», — цитирует Батыршину «Газета.Ru».

Ранее Бах заявил, что вопрос допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже не обсуждался на заседании исполкома МОК, которое прошло 28 марта в Лозанне (Швейцария).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/28/20079697.shtml
Олимпиада
Томас Бах
МОК
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