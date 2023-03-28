Пирог — о критериях МОК по допуску россиян: «Организация находится в полной зависимости от западных спонсоров. Это убивает спорт»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал для «СЭ» критерии МОК по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Ничего нового в заявлении Томаса Баха мы не услышали. Глава МОК продолжает повторять, как мантру, то, что ему сказали его западные хозяева, — сказал Пирог «СЭ». — МОК пытается создать максимально неприемлемые условия для наших спортсменов. Мы уже выступали без флага и гимна. Сейчас, по мнению МОК, этого уже недостаточно, поэтому возникла необходимость ввести новые барьеры для россиян. Как один из примеров, в командных видах спорта нам теперь нельзя участвовать. Напомню, что Россия — признанный лидер в волейболе, гандболе, пляжном волейболе, синхронном плавании».

Также Пирог высказался о других критериях от МОК.

«Еще один барьер — отсечь атлетов, связанных с силовыми органами. Ни для кого не секрет, что большинство спортсменов в России представляют ведомственные общества ЦСКА и «Динамо». Наконец и совсем нелепый критерий: не допускать спортсменов, проявивших свою гражданскую позицию в поддержке собственного государства. Бах со всей серьезностью предложил создавать комиссии, которые будут рассматривать действия наших атлетов не на спортивных площадках, а на митингах и концертах... О чем это все говорит? МОК в очередной раз подтвердил, что сегодня он больше выполняет роль политического жандарма в мировом спорте, нежели проводника олимпийских ценностей. Организация находится в полной зависимости от своих западных спонсоров. Это печально, потому что убивает спорт», — добавил он.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В начале этого года в МОК заявили о намерении рассмотреть условия выступления россиян и белорусов.