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Батыршина: «Баху сейчас очень плохо живется, но он сам виноват»

Алина Савинова
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина считает, что глава МОК Томас Бах находится в очень непростом положении.

«Баху сейчас, на самом деле, очень плохо живется. Окей, он сам виноват, но надо уже жестко и четко сказать. Ты — президент МОК, ты глава и ты решаешь, никто на тебя не имеет права давить. Кто-то хочет объявлять бойкот, ты должен сказать: объявляйте, ваше право. А он все колеблется, что-то говорит, ищет поддержки. Но, на самом деле, не так много стран говорило о бойкоте Олимпиады при участии России. Даже Германия сказала, что она не против наших спортсменов. Я не знаю, что Баха так сильно держит. Я понимаю, была бы половина мира против этого решения, но всего лишь несколько стран? Не могу понять», — цитирует Батыршину «Газета.Ru».

Ранее Бах поддержал участие российских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе. Также он отмечал, что не поддерживает вмешательства политики в спорт.

Сегодня, 28 марта, состоялся исполком МОК, по итогам которого Бах заявил, что вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024, не поднимался, а все санкции против российского спорта остаются в силе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/28/20079865.shtml?updated
Томас Бах
МОК
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