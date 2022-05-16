Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на запрет России и Белоруссии показывать Олимпийские игры с 2026 года.

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли. Почему нас лишают возможности смотреть Олимпиаду, наблюдать за победами наших родных российских спортсменов? Я считаю, что политическая ситуация не должна вмешиваться в подобного рода дела. Фигуристы и любые другие спортсмены не должны страдать из-за политики. Никто не имеет права применять санкции к нашим спортсменам, в чем дело?! Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия не покажут Олимпийские игры в 2026 и 2028 году. Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), обе страны не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Игр-2026 и -2028. Документы на тендер принимались до 25 апреля.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо, соревнования планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года. Летняя Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе (США), проведение Игр планируется с 21 июля по 6 августа 2028 года.