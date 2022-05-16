Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

Сегодня, 18:40

МОК разрешил Исинбаевой и Тарпищеву принять участие в сессии организации

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским членам организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей сессии.

«Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями своей страны в организации. Наоборот, Международный олимпийский комитет избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в спортивные организации их стран», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС со ссылкой на Reuters.

139-я сессия МОК открылась 3 февраля в Пекине, вторая часть сессии прошла 19 февраля, заключительный день сессии пройдет в пятницу, 20 мая. Заседание пройдет в гибридном формате — некоторые члены организации будут присутствовать в штаб-квартире МОК в Лозанне (Швейцария), другие присоединятся в онлайн-формате.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/14638115
Елена Исинбаева
Шамиль Тарпищев
МОК
3
1
Читайте также
Бойкот Олимпиады-1984. Унижение американцев или глупость советских начальников?
Бобровский против Василевского, Панарин против Свечникова и его «кучки придурков». Русские разборки в четвертьфинале Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о недопуске России на тендер Олимпиады: «Пусть нам вообще ничего не показывают!»

В Госдуме назвали запрет на показ Олимпиады в России «информационным геноцидом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости