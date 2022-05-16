МОК разрешил Исинбаевой и Тарпищеву принять участие в сессии организации

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским членам организации Елене Исинбаевой и Шамилю Тарпищеву принять участие в своей сессии.

«Согласно Олимпийской хартии, члены МОК не являются представителями своей страны в организации. Наоборот, Международный олимпийский комитет избирает их как физических лиц, а затем делегирует в качестве послов МОК в спортивные организации их стран», — приводит слова пресс-службы МОК ТАСС со ссылкой на Reuters.

139-я сессия МОК открылась 3 февраля в Пекине, вторая часть сессии прошла 19 февраля, заключительный день сессии пройдет в пятницу, 20 мая. Заседание пройдет в гибридном формате — некоторые члены организации будут присутствовать в штаб-квартире МОК в Лозанне (Швейцария), другие присоединятся в онлайн-формате.

Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.