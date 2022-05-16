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Сегодня, 16:33

Россию и Белоруссию не допустили к тендеру на показ Олимпийских игр с 2026 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Олимпийские кольца.
Фото Getty Images

Россия и Белоруссия не покажут Олимпийские игры в 2026 и 2028 году.

Как сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК), обе страны не были допущены к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Игр-2026 и -2028.

Документы на тендер принимались до 25 апреля.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо, соревнования планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.

Летняя Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе (США), проведение Игр планируется с 21 июля по 6 августа 2028 года.

Источник: https://olympics.com/ioc/news/ioc-announces-tender-process-for-the-sale-of-media-rights-in-europe
Олимпиада
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