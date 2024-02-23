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23 февраля, 14:30

Васильев назвал CAS ангажированной организацией после решения отклонить апелляцию ОКР по приостановке членства в МОК

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Васильев.
Фото Андрей Аносов, СБР

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«CAS показал свое истинное лицо, им безразличны законы. Совершенно очевидно, что это ангажированная организация. Другого результата ждать не приходилось, но данную процедуру необходимо было пройти для чистоты эксперимента. Это нужно, чтобы во время настоящего разбора полета были разоблачены CAS, ВАДА и МОК — все международные структуры, которые нарушили возможные законы. И за это они понесут настоящее и суровое наказание», — сказал Васильев «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
ОКР
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