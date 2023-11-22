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Чигирева: «Команду Израиля МОК защищает. На Россию эти правила не распространяются почему-то»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) за непоследовательность.

«На Олимпийских играх в Токио мы выступали под нейтральным флагом, но та ситуация и нынешняя — очень разные. Со временем я поняла: мир ищет причину, чтобы перестать нас допускать. Нам сказали, чтобы выступали без названия нашей страны, гимна, под нейтральным флагом. Это смотрится странно. Не хочу погружаться в политику, но мы видим, что команду Израиля МОК защищает, говорит, что спортсмены не ответственны за политическую ситуацию в стране. На нас эти правила не распространяются почему-то, хотя это прописано в Олимпийской хартии», — приводит слова Чигиревой Metaratings.ru.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допустить к участию в турнирах не поддерживавших СВО россиян в нейтральном статусе. При этом в отношении израильско-палестинского конфликта организация придерживается принципа индивидуальной ответственности, согласно которой спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств.

21 ноября Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по синхронному плаванию
МОК
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