Поздняков считает, что российский спорт остается верен олимпийским принципам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии для «СЭ» поддержал слова официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о развале олимпийского движения.

«Развал олимпийского движения? К сожалению, это происходит давно, мы говорим об этом. Как этому препятствовать? Россия может предлагать формат проведения различных соревнований, которые соответствуют олимпийским идеалам барона де Кубертена. Нужно соблюдать те принципы, которые были заложены в олимпийское движение: дружба, уважение к сопернику, стремление к совершенству. Нужно полностью убрать политику из происходящего. Россия занимается этим и наглядно демонстрирует», — сказал Поздняков «СЭ».

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.