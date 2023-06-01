Станислав Поздняков: «Тучи рассеются, и наши спортсмены вернутся на мировые арены»

Глава ОКР Станислав Поздняков на Международном форуме юных олимпийцев подчеркнул важность преемственности поколений и выразил уверенность, что российские спортсмены продолжат побеждать на международном уровне.

— Олимпийская мечта — то, что заставляет приходить в секции и залы и заниматься спортом, — сказал Поздняков. — Уверен, что тучи рассеются, справедливость восторжествует, и все наши спортсмены вернутся на олимпийские арены. Со всеми атрибутами — флагом, гимном, как это было на открытии нашего форума. Российский спорт будет и дальше существовать и добиваться побед. Поэтому общение с атлетами, которые уже многого добились, для молодых ребят является серьезным мотивирующим фактором. Между прочим, со дня первого Форума юных олимпийцев прошло уже пять лет, и сейчас в сборных России уже есть спортсмены, которые принимали в нем участие. Важно не терять эту преемственность поколений.

Пятый по счету форум — знаковое событие для всех нас и российского олимпийского сообщества. В День защиты детей мы организуем специальное мероприятие для нового поколения спортсменов, чтобы дать им знания в области чистого спорта, борьбы с допингом и неприемлемости нечестной борьбы. Впервые мы воплотили эту идею пять лет назад вместе с коллегами из РУСАДА. Сейчас я констатирую тот факт, что программа форума вышла далеко за пределы только антидопинговой тематики — мы проводим большое количество семинаров, круглых столов, мастер-классов с нашими знаменитыми чемпионами, специалистами, тренерами, подключили коллег из Инновационного центра ОКР. Форум обрастает новыми связями, к нам приезжают новые друзья, география расширяется.

В пятом по счету Международном форуме юных олимпийцев принимают участие спортсмены из 10 стран мира.