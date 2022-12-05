Свищев — о приглашении президента ОКР на саммит МОК: «Важно понять, зачем Бах пригласил его на это собрание»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал участие президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова в саммите МОК под председательством Томаса Баха.

«Это важный момент, когда наш спорт отстранили, а Станислава Позднякова приглашают на саммит МОК. Важно понять, зачем Бах пригласил нашего президента Олимпийского комитета на это собрание, потому что Томас Бах запутался в показаниях. То он хочется, чтобы российские спортсмены участвовали в соревнованиях, но отказались от спецоперации. А ведь они не должны быть заложниками политики. Баху нужно сначала определиться и утвердить свое решение. Мы должны четко знать, что наши спортсмены должны участвовать во всех соревнованиях, и никакого давления Баха не должно быть», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ».

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.