Президент ОКР примет участие в саммите Международного олимпийского комитета

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета (МОК) под председательством главы организации Томаса Баха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Мероприятие пройдет 9 декабря в смешанном режиме. Участниками саммита также станут президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ и многие другие функционеры.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.