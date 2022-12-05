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Сегодня, 16:10

Президент ОКР примет участие в саммите Международного олимпийского комитета

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков примет участие в саммите Международного олимпийского комитета (МОК) под председательством главы организации Томаса Баха, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Мероприятие пройдет 9 декабря в смешанном режиме. Участниками саммита также станут президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ и многие другие функционеры.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16502191
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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