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Сегодня, 12:53

Свищев: «Важна твердая и последовательная позиция МОК»

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом.

«Очевиден факт, что МОК сам себя загнал в тупик, применив санкции к нашим атлетам. И теперь там пытаются из него выйти с высоко поднятой головой. Изначально очень много вопросов к незаконным действиям по отстранению российских спортсменов. Кроме того, 17 декабря 2022 года истек срок действия всех санкций против российского спорта. Поэтому все дальнейшие ограничения незаконны.

Мы четко понимаем, что российские спортсмены должны участвовать в международных соревнованиях. МОК и международным спортивным федерациям предстоит большая работа. Некоторые национальные федерации говорят о том, что будут бойкотировать соревнования с участием россиян. Поэтому важна твердая и последовательная позиция МОК. Уж если они на самом деле поняли, что спортсмены ни в какой стране не должны отвечать за политику», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

В среду, 25 января, в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10611446-svischev-podcherknul-vazhnost-tverdoj-pozicii-mok-v-voprose-vozvrascheniya-rossijskih-sportsmenov-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniya.html
Дмитрий Свищев
МОК
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