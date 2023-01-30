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Сегодня, 17:03

Тарасова: «Даже не представляю себе Олимпиаду-2024 без русских»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил концепцию выступления российских спортсменов под нейтральным флагом.

«Победой это заявление считать нельзя, но шагом можно. Это шаг вперед по сравнению с нашим безнадежным делом. Верю ли, что наши спортсмены выступят на Олимпиаде в Париже? Я верю! Я верю и даже не представляю себе Олимпиаду без русских», — сказала Тарасова «СЭ».

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Тарасова
МОК
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