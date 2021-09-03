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Станислав Поздняков пояснил цель работы «Олимпийского патруля»

13:27
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Руководитель Олимпийского Комитета России Станислав Поздняков объяснил, в чем ценность встреч известных спортсменов с детьми с рамках олимпийских уроков, один из которых прошел 3 сентября в Москве.

«Олимпийский патруль» — наше традиционное образовательное мероприятие, в котором участвуют прославленные спортсмены, чемпионы, — напомнил Поздняков. — Они делятся историями своих успехов, спортивного пути с детьми, начинающими атлетами, которым это очень интересно. Они могут пообщаться со спортсменами, задать им свои вопросы. Подобный опыт помашет не столько добиться каких-то спортивных результатов, а состояться в жизни и понять, как устроен этот мир. Такие встречи мы проводим во всех уголках страны. На этот раз мы сочли уместным организовать Олимпийский урок в гибридном формате, тем не менее, часть ребят собралась здесь, в здании ОКР».

Помимо Позднякова, в нынешнем уроке приняли участие олимпийские чемпионы Токио тхэквондист Максим Храмцов и стрелок Виталина Бацарашкина.

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Антон Бабошин все материалы автора

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