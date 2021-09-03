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Глава ОКР поприветствовал участников Олимпийского урока

13:21
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков открыл Олимпийский урок для учащихся нескольких московских школ, проходящий на базе Инновационного центра ОКР в рамках спортивно-образовательного проекта «Олимпийский патруль».

«С большим удовольствием приветствую вас на Олимпийском уроке в стенах здания ОКР, — сказал Поздняков. — Это историческое место для российского олимпизма, ведь более 40 лет назад в нем размещался оргкомитет Игр-1980, проходивших в Москве. Поэтому здесь до сих пор находится сердце олимпийского движения нашей большой страны. Очень рад видеть и олимпийских чемпионов Виталину Бацарашкину и Максима Храмцова. Они еще совсем недавно выступали на Играх в Токио и доказали себе, своим близким и огромной армии болельщиков что спорт в России — нечто большее, чем просто спорт, а образ жизни и мышления. Ребята давно поняли смысл главных олимпийских ценностей, главные из которых это дружба между спортсменами, взаимоуважение и стремление к совершенству. И об этом они вам расскажут сами».

Стоит отметить, что мероприятие проводится в гибридном формате — часть участников присутствует в студии, а остальные, в том числе и спортсмены, подключаются по видеосвязи. Олимпийский урок является частью II федерального Просветительского марафона «Новое Знание», проходящего с 1 по 3 сентября по всей России.

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Антон Бабошин все материалы автора

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