Валуев: «Для проведения Олимпиады во Владивостоке нужно с нуля выстраивать город. Это очень дорого»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения летних Олимпийских игр 2036 года в одном из российских городов. Накануне президент России Владимир Путин не исключил возможности подачи заявок на проведение игр, в том числе и на Дальнем Востоке

«Для меня это приятна инициатива. Мы к этому давно готовы. Уже провели на самом высоком уровне зимнюю Олимпиаду, теперь в состоянии организовать и летнюю. Чемпионат мира 2018 года — тому доказательство», — сказал Валуев «СЭ».

Также легенда российского бокса оценил инициативу Владивостока по подаче заявки на проведение Олимпиады.

«Если честно, по Владивостоку я не уверен. Там практически с нуля надо будет строить целый город, это очень дорого. Думаю, скорее всего, все будет по принципу удобства логистики. А это, как ни крути, проще в европейской части страны. С другой стороны, во Владивосток на игры приедет половина Китая. Но я не говорю о заполняемости трибун, с этим проблем не возникнет, тут речь о стоимости. Если хватит денег на постройку нового города, тогда дело пойдет. Трутнев и Шойгу говорили о необходимости развития Дальнего Востока. С этой позиции все логично. Владивосток с точки зрения транспортной инфраструктуры к проведению такого большого события не готов. Я был там, знаю, о чем говорю. Как правило, Олимпийские игры принимают столицы с уже развитой инфраструктурой, это всегда очень затратное мероприятие. Если мы готовы одномоментно выстроить целый город с дорожной инфраструктурой, тогда все возможно. Причем речь не о самом Владивостоке, а о какой-то его окраине. Сам город не резиновый и не станет резиновым, там достаточно сложный рельеф местности. Так что Олимпиада в этом городе возможна только при должной экономической готовности», — добавил Валуев.