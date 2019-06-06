Станислав Поздняков: "Не рассматриваем возможность неучастия в Олимпиадах"

Президент ОКР Станислав Поздняков в интервью "Известиям" отметил, что организация не рассматривает вариант с неучастием в следующих Олимпийских играх. Британская газета The Sunday Times написала о возможном запрете выступления российской сборной на Играх-2020.

– Как могут повлиять на ближайшие олимпийские перспективы России недавние публикации The Sunday Times?

– Это не только моя точка зрения: статьи, подобные той, что вышла по поводу Данила Лысенко, стандартно появляются в преддверии знаковых событий, например совета или конгресса ИААФ, где рассматривается "российский вопрос". В данном случае ряд СМИ, включая российские, стали поднимать историю Лысенко еще месяц назад, а "Таймс" выпустила свой материал только сейчас, хотя на такие моменты зарубежные СМИ всегда реагируют оперативно.

– То есть нынешний скандал грозит проблемами только нашей легкой атлетике?

– Я хотел бы четко разделить две темы: Олимпиада и восстановление в правах легкой атлетики. К сожалению, сейчас это зачастую смешивается в один коктейль, и СМИ ловко манипулируют понятиями в угоду громким заголовкам. Не только The Sunday Times, но и некоторые отечественные медиа. Суть же в том, что Олимпийские игры – это соревнования, в которых принимают участие национальные олимпийские комитеты (НОК) стран. ОКР был полностью восстановлен 1 марта 2018 года, не находится ни под какими санкциями, исполняет все свои обязанности, имеет права наравне с остальными НОКами, поэтому мы даже не рассматриваем возможность неучастия в следующих Олимпийских играх.