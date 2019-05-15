Станислав Поздняков: "Будущий президент ВАДА имеет достаточно конструктивную позицию по отношению к России"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков - о поляке Витольде Баньке, который возглавит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

- Позицию будущего президента ВАДА нельзя назвать агрессивной к нашей стране, достаточно конструктивная, - цитирует Позднякова ТАСС. - Встречался с ним несколько раз, проводя различные мероприятия в Польше. Уверен, что найдем с ним общий язык.

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька победил в голосовании, выбиравшем претендента на пост главы ВАДА.

Только 10 представителей организации из 18 отдали за него голоса, его главный оппонент - доминиканец Маркос Диас - получил 8 голосов.

Банька станет единственным кандидатом на пост президента ВАДА и будет утвержден в должности на конгрессе в начале ноября.

С 2014 года пост главы ВАДА занимает британец Крэйг Риди.