Сингл-микст может войти в программу Олимпиады в 2026 году
Сингл-микст может войти в программу Олимпиады 2026 года в Италии, сообщает Международный союз биатлонистов (IBU).
«IBU попросил включить в олимпийскую программу сингл-микст», — цитирует ТАСС международную федерацию.
Международный олимпийский комитет (МОК) рассмотрит предложения о включении новых дисциплин в программу зимней Олимпиады 2026 года в июне.
Сингл-микст — одиночная смешанная эстафета. От каждой команды выступает два спортсмена: биатлонист и биатлонистка. Гонка состоит из восьми этапов.
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Источник: https://tass.ru/sport/14779165
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