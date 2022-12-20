Щербакова и Позднякова стали лучшими спортсменками по версии ОКР

Обладательницей премии ОКР как лучшая спортсменка зимних Олимпийских игр в Пекине стала чемпионка в одиночном фигурном катании Анна Щербакова. Награду ей вручил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

— Огромная благодарность за награду, для меня это большая честь, — сказала Щербакова. — Уровень наших спортсменов настолько высокий, что получать такие призы дорогого стоит.

Лучшей спортсменкой летних Олимпийских игр в Токио была признана двукратная победительница турнира по фехтованию София Позднякова. Она получила свой приз из рук министра спорта Олега Матыцина.