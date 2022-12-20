Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Р§Рњ 2022
Главная
Олимпиада

Сегодня, 21:12

Рылов и Большунов — лучшие спортсмены по версии ОКР

Антон Бабошин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Обладателями премии ОКР как лучшие спортсмены прошедших Олимпийских игр в Пекине и Токио стали лыжник Александр Большунов и пловец Евгений Рылов.

Приз лучшему тренеру летних Олимпийских игр-2021 достался многолетней наставнице сборной по синхронному плаванию Татьяне Покровской. А аналогичная награда за белые Игры в Китае отправилась Юрию Бородавко, работающего как раз с Большуновым и другими лыжниками.

— Мы с Сашей вместе работаем уже шесть лет, и я видел, с каким упорством он шел к этим медалям, какие сложности преодолевал, — сказал Бородавко. — Проблемы преследовали его, но несгибаемый характер и сила воли позволили ему выйти на высочайший уровень. Я счастлив. Говорят, что лыжные гонки хоть и не командный вид спорта, но работает в нем команда. Поэтому огромное спасибо всем, кто помогал нам на этом пути.

Яков Рылов
Александр Большунов
Татьяна Покровская
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026
Закопавшая живьем мать волгоградка получила восемь лет тюрьмы
Си Цзиньпин отметил отсутствие выгоды для всех от конфликта на Украине
Суд в Германии вынес приговор бывшему секретарю нацистского концлагеря
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Щербакова и Позднякова стали лучшими спортсменками по версии ОКР
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости