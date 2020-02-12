Россиянка, упавшая на репетиции открытия юношеских Игр заявила, что МОК ей не помогает

Российская фигуристка Ольга Севастьянова поделилась подробностями восстановления после падения с четырехметровой высоты. 35-летняя россиянка должна была участвовать в церемонии открытия юношеской Олимпиады в Лозанне. Во время репетиции она упала с высоты на лед и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

— После моего падения многое изменилось к лучшему, но в сравнении с моим нормальным состоянием до инцидента еще многое предстоит сделать. Никто не гарантирует, что я восстановлюсь на 100 процентов, — цитирует newsdirectory3.com Севастьянову. — Моя печень серьезно пострадала, это была самая большая угроза моей жизни, и ее нужно было оперировать первым делом. Через день после инцидента у меня было очень высокое внутричерепное давление, и мне пришлось удалить часть кости. Ее заменили и закрепили скобами. Я провела несколько дней в искусственной коме. Кроме того, у меня четыре сломанных ребра и полностью переломана одна из рук. Операция по ее восстановлению длилась 4 часа 30 минут.

— Вы помните момент падения?

— Я предпочитаю не вспоминать подробности, прошло еще мало времени. Мой муж и одна из дочерей были в тот момент на льду, они видели мое падение, так что я не хочу говорить об этом.

— Вы можете подтвердить, что «внезапно потеряли равновесие», как говорится в отчете полиции кантона?

— В одном я уверена абсолютно: я не теряла равновесие. Была техническая неисправность. не знаю, кто ответственен за это, но уголовное расследование обязательно скажет. Я верю в правосудие.

— Оргкомитет Лозанны-2020 и МОК говорят, что они регулярно вас поддерживают.

— Я читала об этом, но это неправда. У меня с ними никаких контактов. Меня поддерживают друзья и незнакомцы, которые делали пожертвования, а также персонал клиники. Те, кто взял меня на шоу в Лозанне, не проявили никакой поддержки, и мне тяжело от этого.