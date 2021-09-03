Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани перенесены на январь 2023 года

В связи с распространением в мире «дельта» — штамма коронавируса SARS-CoV-2 международная организация Special Olympics (Специальная Олимпиада) приняла решение перенести Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани на январь 2023 года.

Данное совместное решение принято после обширных консультаций с Правительством Российской Федерации, руководством Республики Татарстан, Всемирной организацией здравоохранения, центрами по контролю и профилактике заболеваний и экспертами в данной области.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады должны были пройти в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Спортивная программа Игр в Казани включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Всемирные игры Специальной Олимпиады — одно из самых престижных спортивных мероприятий, направленных на создание по-настоящему инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Игры проводятся каждые два года, поочерёдно в летний и зимний периоды.

Специальная Олимпиада, основанная в 1968 году, является международным движением, направленным на прекращение дискриминации людей с особенностями интеллектуального развития, и выступает за инклюзию всех людей при помощи развития спорта и разработки программ в области образования, здравоохранения и лидерства. Специальное олимпийское движение ежегодно организует более 100 000 игр и соревнований в более 30 видах спорта и объединяет около шести миллионов спортсменов и юнифайд-партнеров, а также более миллиона тренеров и волонтеров в 190 странах.

Специальная Олимпиада России основана в 1999 году и является одной из самых крупных национальных программ во всемирном движении. В России насчитывается около 130 тысяч лиц с интеллектуальными нарушениями, занимающихся физической культурой, для которых ежегодно по программе Специальной Олимпиады проводится около пяти тысяч физкультурных мероприятий муниципального, регионального и всероссийского уровней. В настоящее время действуют региональные отделения в 62 регионах России. Российские атлеты с интеллектуальными нарушениями ежегодно принимают участие в международных турнирах по программе Специальной Олимпиады, где занимают лидирующие позици.