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Олимпиада

23 февраля, 14:06

Шишкина считает, что ОКР нужно подать повторную апелляцию на решение МОК о приостановке членства

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Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина прокомментировала «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я думаю, что нужно подавать повторную апелляцию, конечно же. В любом случае я уверена, что юристы нашего Олимпийского комитета будут делать все возможное. Сложно сказать, возымеет ли успех следующая апелляция, так как я не спортивный юрист и в спортивных судах никогда не участвовала. Сложно предположить, ведь итог может быть абсолютно любой: как положительный, так и отрицательный», — сказал Шишкина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Олимпиада
Алла Шишкина
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