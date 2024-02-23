Шишкина считает, что ОКР нужно подать повторную апелляцию на решение МОК о приостановке членства

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина прокомментировала «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) по приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Я думаю, что нужно подавать повторную апелляцию, конечно же. В любом случае я уверена, что юристы нашего Олимпийского комитета будут делать все возможное. Сложно сказать, возымеет ли успех следующая апелляция, так как я не спортивный юрист и в спортивных судах никогда не участвовала. Сложно предположить, ведь итог может быть абсолютно любой: как положительный, так и отрицательный», — сказал Шишкина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

12 октября МОК временно отстранил ОКР от членства в организации из-за того, что он включил представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.

Приостановка членства предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.