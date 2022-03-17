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Сегодня, 14:32

«Информационный фон на Западе мешает целостности спорта». Поздняков — о текущей обстановке

Поздняков заявил, что через какое-то время останется чистый спорт вне политики
Антон Бабошин
Корреспондент
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Глава ОКР Станислав Поздняков рассказал, что как в нынешней ситуации строится диалог с ведущими мировыми спортивными организациями.

«Контакты с международными организациями у нас есть, их достаточно, — отметил Поздняков. — Другое дело, что информационный фон, созданный сейчас в странах коллективного Запада, не позволяет руководителям мирового олимпийского движения делать те шаги, которые бы способствовали соблюдению целостности спорта. Но мы уверены, что все это временно, и когда схлынет пена, останется чистый спорт вне политики.

Уверен, что людей, подобных норвежцу Эйвинду Ваттердалу, очень много, гораздо больше, чем вы себе представляете. Но общественное мнение, которое создают ведущие медиахолдинга, не дает им свободно высказываться. То, что сейчас происходит на Западе — самый ужасный образец пропаганды, который я когда-либо видел".

Напомним, что за последние недели большинство международных спортивных федераций отстранили от стартов представителей России и Белоруссии.

Станислав Поздняков
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