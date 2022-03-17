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Сегодня, 14:00

В Сочи открыт филиал Инновационного центра ОКР

Антон Бабошин
Корреспондент
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На федеральной базе «Юг-Спорт» в Сочи состоялось торжественное открытие филиала Инновационного центра Олимпийского комитета России.

— Открытие Инновационного центра — еще один прекрасный пример нашего сотрудничества с Минспорта по научно-методическому сопровождению национальных команд, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы понимаем, что в эти непростые времена нам, как никогда, нужно сконцентрироваться на моментах, на которые обычно не хватило времени. Это и методическая работа, и образовательный проект для тренеров, который мы тоже ведем в том числе здесь. Эти вещи взаимосвязаны, и они в будущем дадут преимущество нашим атлетам, особенно в тех видах спорта, где уже физически невозможно расширять использование возможностей организма. И мы, основываясь на полученных здесь результатах, ищем подходы, которые помогут улучшить результаты, возможно, на доли секунды. Эта работа очень важна.

Филиал Инновационного центра создан в Сочи в рамках реализации соглашения между ОКР и Минспорта, он призван дополнить инфраструктуру федеральной учебно-тренировочной базы. Установленное здесь современное оборудование позволяет проводить более 170 различных тестов и комплексно контролировать уровень функциональной, технической, психологической и тактической подготовки представителей различных видов спорта.

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